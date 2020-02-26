شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا عزمي: لم يكن هناك أي نية للتوريث من قبل مبارك.. وكان يعتبره مهلكه لابنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

وقال عزمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عملت مع الرئيس الأسبق 30 عاما ومصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كرمت مبارك تكريما لا حدود له»، معلقا «ماحدث رد اعتبار للرئيس الراحل رحمه الله».

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وتابع «التاريخ سينصف مبارك ومواقفه في حرب أكتوبر واسترداد طابا لن تنسى، والمواقف السياسية يمكن الاختلاف حولها لكن الرئيس الأسبق كان محنكا وحافظ على مصر».

وأكد أن مبارك دعم فيلم السفارة في العمارة للفنان عادل إمام، معلقا «كان يدعم حرية الفن والإعلام».

وتابع: «لم يكن هناك أي نية للتوريث من قبل الرئيس الراحل مبارك.. وكان يعتبره مهلكه لابنه».