شكرا لقرائتكم خبر عن أدمن «آسفين ياريس»: السيسي أثلج صدورنا بجنازة مبارك العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عاصم أبوالخير، أدمن صفحة «آسفين ياريس»، الشكر لقناة صدى البلد على التغطية التي قدمتها بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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وقال أبوالخير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أعزي الشعب المصري وأسرة الرئيس الأسبق مبارك في وفاة الرئيس العظيم»، موجها الشكر للرئيس السيسي على الجنازة العسكرية لمبارك.

وتابع أبوالخير: «تكريم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان فوق المتوقع بتنكيس العلم وإعلان الحداد 3 أيام وهو ما يعد رسالة قوية إلى الغرب وجماعة الإخوان الإرهابية»، مؤكدا أنه لا يمكن الاختلاف على تاريخ مبارك العسكري والمدني.

وأكمل: «مبارك تسلم مصر والإرهاب متغلغل فيها ومقاطعة من الدول العربية، فضلا عن تدهور البنية التحتية، لكنه استطاع تغيير هذا الوضع»، مردفا: «الرئيس السيسي أثلج صدورنا بالصورة المشرفة التي رأيناها في الجنازة العسكرية لمبارك».