شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا عزمي: الدولة المصرية كرمت الرئيس الراحل حسني مبارك وردت اعتباره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقًا، إن تاريخ البلد ملك للجميع، ومن حق كل مصري أن يعرفه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كرمت الرئيس الراحل حسني مبارك، وردت اعتباره.

Advertisements

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن الجنازة العسكرية لمبارك «رد اعتبار» له ولأسرته.

ووجه «عزمي»، الشكر للدولة على تكريم مبارك، منوها بأن مبارك في ذمة الله، وسيحكم التاريخ عليه، لافتا إلى أن التاريخ سينصف مبارك.

وأكد أن ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كثيرا فيما قام به في الحفاظ على أرض مصر، فلم يفرط في أرض مصر، وسيحكم التاريخ عليه، وعلى ما فعله طيلة حكمه للبلاد، وتابع: «الرئيس مبارك كان يسير الأمور بكل حنكة، فهو كان محبا ومخلصا لمصر».