شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 320 مليونًا لمشروعات «مستورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك مول حتى مطلع شهر فبراير الجارى ما يقرب من 19 ألفًا و216 مشروع قرض «مستورة» بتكلفة قدرها 320 مليونًا و590 ألفًا و350 جنيهًا، فيما بلغت الفروع التي منحت المشروع 51 فرعًا على مستوى الجمهورية.

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وأضافت أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودى الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، لافتة إلى أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتسم بالتنوع لتناسب قدرات الفئات المستهدفة وتتراوح ما بين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية.

وأشارت القباج إلى أن المشروعات التي جاءت في الصدارة هي المشروعات التجارية بتكلفة قدرها ما يقرب من 159 مليونًا، ثم مشروعات الإنتاج الحيوانى بتكلفة قدرها 126 مليونًا، أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بنحو 18 مليونًا، والمشروعات الصناعية تبلغ تكلفتها ما يقرب من 11 مليونًا، كما بلغت تكلفة المشروعات الخدمية ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

وأكدت وزير التضامن الاجتماعى، أن قروض «مستورة» هي إحدى المحاور التي ينفذها بنك ناصر في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة في توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، وأشارت إلى مدى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا.