شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: ننتظر رد واشنطن عن غياب الوفد الإثيوبي عن مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تغيب الوفد الإثيوبي عن مفاوضات سد النهضة غير مفهوم وننتظر رد الولايات المتحدة، معربا عن استيائه قائلا: «شيء مفاجئ وغريب وأمر غير معتاد دبلوماسيًا.. إحنا مش رايحين نشرب شاي على القهوة».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، من تقديم عمرو عبدالحميد، المذاع على قناة «TeN»، أنه برغم وجود تعهد أمريكي بإنهاء مفاوضات سد النهضة بشكل يتوافق مع الدول الثلاث، إلا أن هناك تناقضا بين تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة ووزير الخارجية والذي صرح بأن المفاوضات تحتاج إلى شهور.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وحريصة على الوصول لتوافق حول سد النهضة، وتابع: «على مصر أن تنتظر رأي الدولة الراعية لعملية التفاوض»، مشيرًا إلى أنه كان يجب على إثيوبيا طرح نقاط الاعتراض في المفاوضات بدلا من التغيب عن الجولة الأخيرة للمفاوضات.