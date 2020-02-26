شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدين قرار إسرائيل ببناء ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، قرار الحكومة الاسرائيلية السماح ببناء ٣٥٠٠ وحدة سكنية استيطانية جديدة، وهو الأمر الذي وصفه بالمنافي للقانون الدولي مُمثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأنه يقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن.

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