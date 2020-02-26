شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يكشف سبب غياب المشير طنطاوي جنازة حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، عضو مجلس النواب، كانت هناك عدة رسائل في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأولى كانت تقول إن الدولة المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق لا أحد يستطيع أن يشكك في وطنيته، خاصة أن هذا الرئيس حمى البلاد من الفوضى عندما تخلى عن السلطة وتسليم القيادة إلى القوات المسلحة.

وأضاف بكري أن البعض تساءل: «لماذا مبارك ولماذا مرسي؟»، والفارق أن مبارك حافظ على مؤسسات البلد، ولكن غيره سعى لإثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لتحل محلها جماعة الإخوان، أما الرسالة الثالثة أن مبارك هو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

وعن نشر بعض المواقع غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية، قال بكري إنه يتوقع أن يكون سبب غياب المشير هو الحالة الصحية التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، وأنه لا يتصور غير ذلك.