شكرا لقرائتكم خبر عن «المحطات السياسية».. 5 سنوات «ساخنة» بدأت بتعديلات دستورية وانتخابات برلمان ورئاسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خمس سنوات فقط كانت كفيلة بقلب الأوضاع السياسية في مصر رأسًا على عقب، ففى الفترة ما بين 2005 و2010، أُجريت 3 انتخابات واستفتاءان شعبيان، وكانت انتخابات سبتمبر 2005 أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، جاءت بعد استفتاء شعبى للتعديل الدستورى للمادة 76، أُجرى في مايو من العام نفسه حول التنافس من مجرد استفتاء على شخص الرئيس إلى سباق يشارك فيه أكثر من مرشح، ووضع التعديل عددًا من القيود على الترشح للأحزاب، إذ اشترط الحصول على ترشيح أحد الأحزاب، التي مضت على تأسيسها خمس سنوات على الأقل، على أن يكون ذلك الحزب قد حصل على 5% من المقاعد في البرلمان في آخر انتخابات تشريعية.

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وبدأ عام 2005 بمفاجأة فجرها الرئيس الراحل حسنى مبارك بطرح الاستفتاء على تعديل المادتين 76 و192 من الدستور، وكان ذلك استجابة منه للمطالبات المتعددة بالإصلاحات الديمقراطية، بعد احتمالات توريث السلطة إلى نجله، جمال مبارك، وأعلن مبارك، في 25 مايو، عن مبادرة لتعديل المادة «76» من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلًا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب شخصًا واحدًا للرئاسة، وأقر مجلس الشعب، في 10 مايو 2005، تعديل المادة 76 من الدستور، بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل، وطُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى في 25 مايو 2005، وجاءت النتائج بالموافقة عليها، بنسبة 83% من إجمالى المشاركين في الاستفتاء. وأعقبت التعديلات الدستورية انتخابات رئاسية تعددية، لأول مرة في تاريخ مصر، تنافس فيها 10 مرشحين، أبرزهم إلى جانب مبارك كان أيمن نور، رئيس حزب الغد القديم، ونعمان جمعة، رئيس حزب الوفد السابق، وأسفرت عن فوز ساحق لمبارك وقتها بنسبة 88.5% من الأصوات، وتلاه أيمن نور، رئيس حزب الغد، بنسبة 7.6%، ثم نعمان جمعة، بنسبة 3%، وبعد شهرين فقط أُجريت انتخابات مجلس الشعب، على مراحل ثلاث، بداية من نوفمبر إلى ديسمبر 2005، ووقتها حصل تنظيم الإخوان المسلمين على 88 مقعدًا، فيما حصل الوفد على 5 مقاعد، وحصل وقتها الحزب الوطنى على 330 مقعدًا.

في نهاية 2006، أرسل الرئيس الأسبق حسنى مبارك طلبًا إلى مجلسى الشعب والشورى لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية «مجحفة» تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط، ما وُصف حينها من قِبَل المعارضة بـ«تمهيد الطريق لتوريث السلطة»، ووافق مجلس الشورى، في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب، في 19 مارس من العام نفسه، بالأغلبية، على التعديلات الدستورية المطروحة.

وكانت النهاية بانتخابات مجلس الشعب 2010، فبالإضافة إلى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، شارك في الانتخابات العديد من أحزاب المعارضة، على الرغم من صدور دعوات من الدكتور محمد البرادعى وحركة شباب 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير إلى المقاطعة، كما قرر حزب الغد جبهة أيمن نور مقاطعة الانتخابات، فيما قرر حزب الوفد الجديد المشاركة في الانتخابات، بعد موافقة الجمعية العمومية للحزب على المشاركة، بعد استفتاء داخلى، وأيد قرار المشاركة في الانتخابات ما نسبته 56.7% من أعضاء الجمعية العمومية للحزب، كما قررت جماعة الإخوان المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد موافقة 98% من أعضاء مجلس شورى الجماعة، وقرر حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى المشاركة في الانتخابات، ورغم ما شاب الانتخابات من عمليات تزوير فجة، وفقًا لتقارير بعض المنظمات الحقوقية في هذا الوقت، أُعلن فوز الحزب الوطنى بالأغلبية، وهو ما دعا نحو 500 من مختلف الكتل السياسية المعارضة إلى التظاهر في ديسمبر 2010 للتنديد بنتائج الانتخابات، وأكد المتظاهرون، وهم من حزب الوفد وجماعة الإخوان وحركة كفاية وحزبى الكرامة والناصرى، رفضهم نتائج الانتخابات، التي «شابها التزوير»، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «انتخابات مجلس الشعب باطلة»، و«وفديون ضد التوريث»، كما أعلنت جماعة الإخوان امتلاكها العديد من الأدلة على تزوير عمليات التصويت.