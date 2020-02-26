شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب.. تفجيرات واستهدافات ومحاولات اغتيال لـ«مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مصر خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أحداثًا إرهابية ضخمة، لكنه نجح فى مواجهتها والتصدى لها، لعل أبرزها حادث معبد الدير البحرى بالأقصر، وحادث اغتيالات تنظيم الجهاد لجنود وضباط الشرطة والمدنيين فى اقتحام مديرية أمن أسيوط، فضلاً عن تفجيرات القاهرة وجنوب سيناء واستهداف بعض الكنائس، وبموازاة ذلك تعرض مبارك للعديد من محاولات الاغتيال خلال فترة تسعينات القرن الماضى.

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ومبارك هو أول رئيس فى العالم يدعو لعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، وذلك فى 28 يناير 1986، أثناء حديثه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كما تحدث أمام مؤتمر القمة الإسلامى الخامس بالكويت، الذى عقد فى 27 يناير 1987، حول خطورة الإرهاب، لافتاً إلى أن مصر نبهت منذ ما يزيد على عام إلى ضرورة التصدى لظاهرة الإرهاب والكشف عن دوافعها وآثارها السياسية والاقتصادية والنفسية.

بدأت الأحداث الإرهابية فى عهد مبارك بحادث قيام تنظيم الجهاد باغتيال 118 ضابطا ومجندا ومدنيين، بعد اقتحام مديرية أمن أسيوط فى 8 أكتوبر 1981، والتى كان الإرهابى عاصم عبدالماجد، أحد المتورطين فيها، وكان ذلك بعد مرور 48 ساعة من حادث المنصة واغتيال الرئيس أنور السادات، فكان بداية مسلسل نشر الفوضى فى مصر بعد مخطط الجماعات للإعلان عما سموه بالإمارة الإسلامية، وتم ضبطهم ومحاكمتهم فى القضية 62 لسنة 1982.

عقب ذلك، تواصلت الأحداث الإرهابية فى فترتى الثمانينات والتسعينات، والتى شهدت محاولة اغتيال أكثر من وزير داخلية بينهم حسن أبوباشا فى عام 1986، وزكى بدر «1990»، والنبوى إسماعيل «1991»، وعبدالحليم موسى «1992»، وحسن الألفى «1993»، فيما استمرت محاولات الاغتيالات بمحاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء فى 23 نوفمبر 1993، والتى اعترف أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة بتورطه فيها، ثم محاولة اغتيال صفوت الشريف وزير الإعلام فى 13 ديسمبر 1993 أيضا. لم تقتصر محاولات الاغتيال على كبار رجال الدولة فحسب، بل طالت الكُتّاب والمفكرين.