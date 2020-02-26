شكرا لقرائتكم خبر عن رجل السلام.. دعم متواصل لإقامة الدولة الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«القضية الفلسطينية».. هى القضية التى احتلت مكانة محورية فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، معتبرًا أن القضية الفلسطينية هى المدخل لحل كل أزمات المنطقة.

ورأت مصر فى عهده أن تحقيق السلام يحقق مصالح الأمن القومى العربى والمصرى على حد سواء، وتبنت مصر مواقف داعمة للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والدبلوماسية التزاما بالسلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين طبقا لمقررات الشرعية الدولية. وكان لمصر سياستها الواضحة فى رفض الاستيطان الإسرائيلى وتهويد المقدسات والمسجد الأقصى وضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس.

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وفى ديسمبر 1988، نتيجة لجهود مكثفة شاركت فيها مصر، صدر أول قرار أمريكى بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة، على أمل تحقيق السلام، كما أقر المجلس الوطنى الفلسطينى وثيقة إعلان قيام الدولة الفلسطينية، تطبيقاً لدعوة مصرية قبل 10 سنوات، بإقامة دولة فلسطينية تحظى بقبول دولى. وفى 1989، طرح مبارك خطته للسلام، التى تضمنت حل القضية الفلسطينية طبقاً لقرارى مجلس الأمن رقمى 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ووقف الاستيطان الإسرائيلى، كما رحبت مصر بمبادرة جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكى آنذاك، والتى أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطينى- إسرائيلى كخطوة أولى تجاه السلام.

وفى سبتمبر 1993 شارك «مبارك» فى توقيع اتفاق أوسلو لإقامة الحكم الذاتى الفلسطينى، القائم حتى اليوم، وفى 2003 أيدت مصر وثيقة «جنيف» بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتهدئة الأوضاع فى المنطقة، كما وقفت مصر ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتحركت للتهدئة بين القطاع وسلطات الاحتلال، وفى أغسطس 1995 كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة الذى تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.

وفى 24 سبتمبر 1995 تم توقيع الاتفاق المرحلى فى مدينة طابا، لتوسيع الحكم الذاتى الفلسطينى، ثم تم التوقيع بشكل نهائى فى واشنطن فى 28 سبتمبر 1995 بحضور «مبارك».