شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون: مبارك بدأ حكمه بإصلاحات قوية وتوسيع آليات السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، حكم مصر من 1981 بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وإنشاء المشروعات التنموية القومية، والبنية التحتية، مع المحافظة على سياسة الانفتاح التي بدأها سلفه الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

أعلن مبارك في بداية حكمه خطة اقتصادية طموحة تحولت مع مرور السنوات الـ30 التي حكم فيها البلاد، لمحاولات إصلاح غير مكتملة.

ولعل أبرز المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها خلال فترة حكم مبارك، الطرق العملاقة، ومنها الطريق الدائرى بمحاوره المختلفة، والطرق الصحراوية التي تربط الصعيد بالقاهرة، والوجه البحرى، والإسماعيلية وبورسعيد والطرق الحرة، ومحورى صفط اللبن و26 يوليو ومترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، والمدن الصناعية المتعددة.

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كما تباينت في عهد مبارك المؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل كبير، لعل أبرزها في أواخر سنوات حكمه عدم شعور المواطن بنتائج وثمار النمو الاقتصادى، والذى وصل لنحو 7 % قبل أن يتظاهر المواطنون ضده في ميدان التحرير عام 2011 مطالبين برحيله عن الحكم. كثير من الخبراء والمراقبين والسياسيين قالوا عن مبارك إنه بدأ حياته السياسية مهتما بمتابعة شؤون البلاد على جميع الأوضاع، وكان يزور المصانع والعمال والمشروعات التنموية، ويطلع على تقارير جهات الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد، لكن هذا الاهتمام انخفض تدريجياً مع مرور السنوات.

وسع الراحل مبارك من آليات السوق الخاصة، وعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، حيث طالت عملية الخصخصة العديد من القطاعات والشركات الحيوية التي كانت تمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد. كما استطاع مبارك خلال فترة حكمه تحقيق قدر من التوازن المجتمعى وسط فئة العمال، من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية القوية في الهيكل العام للدولة، وتحسين المرافق العامة. وخلال أول 5 أعوام لمبارك في الحكم، «1981 – 1985» ارتفع الدين الخارجى العام بنسبة 70% إلى 24.3 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار عن حجم الدين في أواخر عهد سلفه نتيجة الإصلاحات الاقتصادية القوية التي كان قام بها مبارك، حسب تحليلات لخبراء آنذاك، فضلاً عن الديون السابقة لعهده. وعزى كمال الجنزورى، وزير التخطيط وقتئذ ارتفاع الدين الخارجى، إلى أن 66% من الديون تم التعاقد عليها خلال عهد السادات.

في بداية التسعينات، عقدت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى لمدة 3 سنوات، بقيمة 560 مليون دولار، وعقب ذلك خفضت مصر المعدل الأعلى للتعريفة الجمركية على الواردات إلى 70% في 1994.

قال الدكتور شريف الديوانى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية السابق لـ«المصرى اليوم» إن عصر مبارك شهد العديد من الإصلاحات الاقتصادية، والضريبية، والمصرفية ونجاحا ملحوظا في تشجيع الاستثمارات، لكن غاب عنه الاهتمام بالابتكار والاستفادة من التجارب الدولية.