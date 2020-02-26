شكرا لقرائتكم خبر عن رجال حول الرئيس.. رموز عصر مبارك في مشهده الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى ظهر جميع رموز نظام الرئيس الراحل حسنى مبارك، فى مشهد رسمى عندما شاركوا فى جنازته العسكرية، أمس، والتى تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، من مسجد المشير محمد حسين طنطاوى. وحرص رموز مبارك على الحضور، مبكرًا، قبل الجنازة، وجلسوا فى قاعة كبار الزوار، ثم قدموا التعازى لأسرة الرئيس الراحل، فيما تم تخصيص البوابة رقم 3 لدخول المواطنين العاديين.

وكان فى مقدمة الحضور، أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.

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وفى ظهور نادر، حضر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل الجنازة العسكرية، وكذلك اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق.

كما حرص عدد من رجال الأعمال المحسوبين على عصر مبارك، على الحضور، وفى مقدمتهم محمد أبوالعينين، وهشام طلعت مصطفى، ومنصور الجمال، عم زوجة جمال نجل الرئيس الراحل.

وشهدت الجنازة العسكرية، تقديرا معنويا، للمرة الأولى لرموز نظام مبارك، حيث صافح الدكتور أحمد نظيف، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة الحالى، ووقف الدكتور أحمد فتحى سرور فى الصف الأول للجنازة.

ولم تخل الجنازة من تساؤلات حول غياب المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، فيما أرجع أنصار مبارك السبب إلى الحالة الصحية لوزير الدفاع الأسبق.