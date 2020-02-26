تركى آل الشيخ عن جنازة مبارك: حضور الرئيس السيسى وقادة الجيش درس من دروس الوفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن مشهد الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اليوم، وحضور الرئيس السيسى وقادة القوات المسلحة درسا من دروس الوفاء لقائد من أبطال حرب أكتوبر.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك:"الجنازة العسكرية لفخامة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمة الله وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة درس من دروس الوفاء لقائد من ابطال حرب أكتوبر".



تركى آل الشيخ

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

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وكانت قد نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020