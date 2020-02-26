نشرة الحوادث المسائية.. تأجيل دعوى الطيار ضد محمد رمضان وتخصيص أرقام لـ"بلاغات المال العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تخصيص أرقام لتلقى بلاغات الإضرار بالمال العام

خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال.

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تفاصيل مقتل سمسار ماشية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات اختطاف سمسار ببركة السبع، والتعدي عليه بالضرب ووفاته متأثراً بإصابته.

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سائق في حادث أعلى دائري المعادي

توفي سائق، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى أعلى طريق دائري المعادي.

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السيطرة على حريق محدود بمبنى محكمة دمنهور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، على حريقٍ محدود شب بمبنى محكمة دمنهور الابتدائية دون خسائر بشرية.

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اختناق 5 طالبات في حريق المدرسة التجريبية بقنا

حصل "الخليج 365" على أسماء ٥ طالبات أصيبوا باختناق، في اندلاع حريق خلف المدرسة التجريبية، بمنطقة المساكن بقنا.

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الجدول الزمني للانتخابات التكميلية في سمالوط بالمنيا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة في سمالوط بمركز غرب سمالوط بمحافظة المنيا لخلو المقعد بمجلس النواب لوفاة شاغله.

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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث مدينة نصر لـ 22 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث مدينة نصر، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013، لجلسة 22 مارس لطلبات الدفاع.

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إنشاء مكتب ترجمة رسمية في محكمة استئناف القاهرة

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي بوسط البلد.

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تأجيل دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان إلى 4 مارس

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

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