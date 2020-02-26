"حشيش وهيروين وترامادول".. ضبط 7 تجار مخدرات بحملات أمنية بالمحافظات-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية، لضبط مروجي المواد المخدرة، ونجحت فى ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بمحافظات عدة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم.

وأسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 7 عناصر إجرامية تخصصوا في تجارة المواد المخدرة بدائرة مراكز وأقسام شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، الأربعين بالسويس، جمصة بدمياط، المرج بالقاهرة وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش، 7 آلاف قرص مخدر، نصف كيلو هيروين وعدد من الهواتف المحمولة والمبالغ المالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.