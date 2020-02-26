الجمعة.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن عدد من الأحياء بداية من الساعة الـ 10 مساء غد الجمعة، وحتى الثامنة من صباح السبت 29 فبراير الجاري.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن قطع المياه سيكون لأحياء "جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور".

وأرجعت السبب إلى تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة لمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، ضمن أعمال العمرات السنوية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمنشأت الخاصة والعامة تدبير احتاجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مؤكدة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.