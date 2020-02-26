مصر | الساعة بـ 2000 جنيه.. تفاصيل التحقيق مع شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساعة بـ 2000 جنيه.. تفاصيل التحقيق مع شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لأقوال المتهم في واقعة استقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية لممارسته الشذوذ الجنسي، حيث أكد أنه المرة الأولى لممارسة هذا الفعل، مشيرًا أنه لجأ لذلك لاحتياجه للأموال لمروره بضائقة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل مساعد تمريض، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص عن طريق الموقع الإباحي، واتفق على المبلغ المالي والمقابلة بشارع جامعة الدول العربية، للذهاب لأحد الشقق لممارسة الشذوذ.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط شاب شاذ جنسيًا ويدعى "أحمد.م" يبلغ من العمر ٣٢ عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد مواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن، بمنطقة العجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر ٢٠٠٠ جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الصفحة بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.