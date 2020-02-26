أخبار مصر | هالة زايد تحصل على جائزة التميز في "التغطية الصحية" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد تحصل على جائزة التميز في "التغطية الصحية" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية ومستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، اليوم الأربعاء، نيابةً عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، والتي منحها ملتقى اتحاد المستشفيات العربية في نسخته الـ 22، للدكتورة هالة زايد، والمنعقدة تحت شعار"صوت الناس في الرعاية الصحية"، والذي يتزامن انعقاده مع الدورة رقم 53 للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب.

جاء ذلك بحضور عددا من وزراء الصحة العرب، وممثل عن منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددا من قيادات الجامعة العربية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجائزة تعد تقديرًا لجهود مصر في الرعاية الصحية، وإشادة بما انجزته في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها في مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية، والتي نالت عدة إشادات دولية.

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، وذلك بهدف تقديم النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المتميزة في عالم الصحة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال والمشروعات الرائدة في عالم الصحة، بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي.

وتمنح جائزة اتحاد المستشفيات العربية لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجھود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحھا خلال السنوات الماضية إلى كل من سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، وسمو الأمیر الولید بن طلال، والأستاذ عمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعددًا محدود من وزراء الصحة العرب.