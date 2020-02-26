شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي يكشف أسباب انتشار التعصب في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاع برنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، تقريرًا مصورًا لمعرفة أسباب ودوافع التعصب عن المواطنين، خاصة بعد الأزمة الأخيرة بين فريقي الأهلي والزمالك عقب مباراة السوبر المصري.

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وبدوره قال محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، إن جزءًا كبيرًا من المواطنين فقدوا أخلاقهم واحترامهم لأنفسهم ولبعضهم البعض، حيث أصبحوا غير مستوعبين لأي شيء، وازدادت العصبية فيما بينهم، معقبًا: «محدش مستحمل حد ولا طايق يتكلم مع حد».

وأضاف: «كل يوم حاجات بتختفي وبتظهر في المجتمع والحياة الشخصية، حتى الأشخاص اللي المفروض نقتضي بيهم افتقادنا فيهم المصداقية في حاجات كتير، لازم المفروض كل إنسان يصلح نفسه من جواه ويعرف أيه عيوبه وأيه مميزاته ويضع نفسه على الطريق الصح».

وطالب استشاري الصحة النفسية، المواطنين بعدم التجريح في مشاعر بعض، وإنهاء حالة العصبية فيما بينهم، والتي من أحد أسبابها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، ولا بد من احترام الصغير للكبير، واحترام كل إنسان للأخر.