شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: دور كبير لـ«مبارك» في توافق الدول العربية خلال فترة حكمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، إن علاقة الرئيس الراحل مبارك بالأحزاب المعارضة كانت قوية، وليس من الغريب تواجد شخصيات منهم في مراسم تشييع الجنازة اليوم.

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وأضاف عبدالمحسن سلامة، خلال حواره لبرنامج «حديث المساء» الذي يذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن الرئيس الراحل مبارك استطاع أن يقوم بعملية توافق كبيرة بين الدول العربية خلال فترة حكمه.

وأشار عبدالمحسن سلامة إلى أن مبارك استطاع أن يكوّن علاقة جيدة مع دول الصمود والتصدي كـ سوريا في ذلك الوقت؛ لأنه اعتمد خلال فترة حكمه، على الأمور المشتركة بين الدول العربية، لتوحيد الصف.

وأوضح أن العلاقات «المصرية- السودانية» كانت تسير بشكل جيد خلال عهده، إضافة إلى مواقفه العبقرية في القضية الفلسطينية، موضحًا أنه لا أحد يستطيع أن يختلف مع وطنية الرئيس الراحل «مبارك»، وتمسكه بكل شبر من أرض مصر.