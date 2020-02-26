شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية استمرت 7 أعوام بين عائلتين في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أذاع برنامج «أحلام مواطن»، عبر فضائية «المحور»، تقريرًا مصورًا عن المصالحة الثأرية بين عائلتي «شيتا» و«علوي» بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وذلك على خلفية خصومة ثأرية امتدت لسبع سنوات راح ضحيتها 7 قتلى وإعدام أخر، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط، وأهالي العائلتين والقرية والمركز.

وبدوره علق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المصالحة، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: «الصلح خير»، متمنيًا مزيدًا من التكاتف والتعاون بين أبناء المحافظة في إنهاء الخصومات الثأرية، معلنًا عن استعداده لحضور أي خصومة ثأرية.

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بينما قال محمود أبوعقرب، رئيس لجنة مصالحات مركز ومدينة أبوتيج، إن الجميع سعداء بهذا الصلح، موضحًا أن الخصومة الثأرية بدأت بسبب مشكلة «تافهة»، نتيجة حدوث مشاجرة بين فردين من أهالي «شيتا» و«علوي»، على ري الأرض، ما نتج عندها سقوط قتلى.

ومن جانبه أعرب أحد أطراف الصلح من عائلة «شيتا»، عن سعادته بالصلح، معقبًا: «إحنا حبايب وأخوات ومفيش بينا أي مشاكل وصادقين وأمنين على أي كلمة بنقولها»، مشيدًا بجهود رجال الأمن وأهل الخير في إتمام الصلح.

وأضاف أحد أطراف الصلح من عائلة «علوي»، أن الصلح تم ببركة رجال الأمن والمخلصين الذين سعوا في إنهاء الخصومة الثأرية بكل إخلاص ونحمد الله ونشكر فضله على الأمن والاستقرار.