شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نسعى للانفتاح على جميع المؤسسات التعليمية الكبرى في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أجاي سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد.

شيخ الأزهر يلتقي وزيرة الصحة وعميد الدراسات العليا بطب هارفارد

شيخ الأزهر يلتقي وزيرة الصحة وعميد الدراسات العليا بطب هارفارد

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء: إن جامعة الأزهر تعد أحد أهم قلاع العلم في مصر والعالم، حيث يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام، مؤكدًا استعداد جامعة الأزهر للتعاون مع جامعة هارفارد؛ بما يسهم في رفع الوعي بأحدث المستجدات في المجال الطبي، وخلق كوادر قادرة على تحقيق الخطط المستقبلية في مجال الطب والعلوم المعاصرة.

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وأوضح شيخ الأزهر أن تاريخ البعثات التعليمية المصرية لدراسة الطب في أوروبا بدأت من الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعى للانفتاح على كافة المؤسسات التعليمية الكبرى في أوروبا خاصة في المجالات العملية والتطبيقية، مشيدًا ببرنامج التعاون والتدريب الذي ستقوم بموجبه جامعة هارفارد بتدريب الأطباء المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن التعاون مع جامعة هارفارد سيسهم في إصلاح النظام الصحي في مصر، وتدريب وإعداد كوادر طبية متميزة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف وزارة الصحة، وبما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

من جانبه أعرب الدكتور أجاي سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، عن سعادته البالغة بلقاء شيخ الأزهر بصفته أكبر رمز ديني في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص جامعة هارفارد على التعاون مع جامعة الأزهر بما يسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة.

وخلال اللقاء، أهدى شيخ الأزهر، إلى عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.