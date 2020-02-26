شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 28 عاملًا بـ«الصحة والوحدات المحلية» في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬نفذت الوحدات المحلية لمركزي إيتاي البارود والمحمودية والدلنجات بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتأكد من الإنضباط الإدارى، أسفرت عن إحالة عدد 28 من العاملين للتحقيق.

وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة بمركز إيتاى البارود، على الوحدات الصحية بقرى النبيرة وأمليط وأرمانيا عن قيام 14 من العاملين بالغياب وترك العمل دون سند قانوني، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وقامت حملة رقابية مفاجئة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بإحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية للمركز للتحقيق ولتركهم العمل دون إذن قانوني، كما أحالت حملة أخرى بمركز ومدينة الدلنجات، أحد العاملين بالوحدة الصحية لقرية العروبة للتحقيق بسبب الغياب دون إذن، و6 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية زاوية أبوشوشة للتحقيق لترك العمل دون إذن قانوني.