شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على أوامر أمير الكويت.. إطلاق اسم حسني مبارك على أحد الصروح المهمة بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس الوزراء الكويتي ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة.

وأضاف المجلس، في بيان عقب اجتماعه الاستثنائي، «وفي غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها».

وأشار إلى أنه «بناء على أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسمه (حسني مبارك) على أحد الصروح المهمة في دولة الكويت».