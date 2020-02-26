شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بشمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت نقابة المهندسين بمحافظة شمال سيناء من استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي على 7 مقاعد بمجلس النقابة الفرعية بالعريش«2 من شعبة العمارة و2 شعبة المدني و2 من شعبة الكهرباء و1 من شعبة الميكانيكا».

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وأكد المهندس أمين جودة، نقيب المهندسين بشمال سيناء، أنه تقدم عدد 15 مرشحًا لمجلس النقابة الفرعية، حيث تقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة العمارة وهم، أسامه صالح، محمود الشريف، نرمين شاهين، وعلي الخليلي، بينما تقدم 4 مرشحين آخرين لعضوية شعبة المدني وهم، محمد عادل، مصطفي سيد، خالد جبارة، محي فتوح، وتقدم 4 مرشحين لعضوية شعبة الكهرباء وهم شروق الشريف، محمد قمحاوي، ممدوح سلام، وخالد الحجاوي، وتقدم 3 مرشحين لعضوية شعبة الميكانيكا وهم، عمرو الطويل، محمد العزازي، أحمد محمد سلامة.

وأضاف جوده، أن الانتخابات ستجري يوم الجمعة القادمة في مقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائي كامل..لافـتًا إلى أنه يبلغ عدد أعضاء النقابة والذين لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3000 مهندسًا ومهندسة.

وقال جوده أنه يحظر على المرشحين لصق الإعلانات على جدران مبني النقابة بالعريش، والاكتفاء باستعمال البنرات..كما يشترط أن يكون مندوب المرشح مهندسًا بموجب توكيل خاص، ويقتصر دوره على الرقابة دون التدخل في أعمال اللجنة، وفي حالة وجود مخالفة يتقدم بشكوى لرئيس اللجنة.