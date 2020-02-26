شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدعم «صيّف في الصعيد» بتخفيض على المقاصد الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار اليوم الأربعاء أنه بناء على طلب ورغبة المستثمرين في محافظة الأقصر، ومبادرة «صيف في الصعيد» التي اطلقتها وزارة السياحة والاثار لدعم وتنشيط حركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف، قرر مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه مساء امس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، ان يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التي اقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، خلال شهري يوليو واغسطس؛ حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة؛ وبهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال شهر يونية ويوليو واغسطس من عامي 2020 و2021.

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واتخذ مجلس ادارة المجلس الاعلي للاثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضي، عددًا من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف وهي منح تخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان.

كما قرر فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال ايام، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة، بالاضافة إلى البدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وجاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.