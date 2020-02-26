شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمود خلف تعليقًا على جنازة مبارك: «مصر دولة عظيمة تحترم تاريخها وقادتها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى اللواء محمود خلف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.
وأضاف خلف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن مشهد جنازة مبارك يدل على أن مصر دولة عظيمة تحترم تاريخها وقادتها، ويعكس الحضارة المصرية ورمزية القوات المسلحة.
وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن كل فرد في القوات المسلحة مؤمن بوطنه وواجبه تجاهه، ولا يحارب من أجل مرتب ولكن من أجل رمزية القوات المسلحة.
وأشار إلى أن جنازة مبارك رسالة مهمة للشعب المصري والعالم، مفادها أن مصر ذات أركان متينة والقوات المسلحة بمنأى عن أي أعمال سياسية وكل فرد فيها على استعداد أن يموت من أجل مصر، لافتا إلى أن الجيش المصري له تقاليده العسكرية وأفراده يلتزمون بها.
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