شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: مبارك كان رجل دولة من الطراز الرفيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عاما، قائلا إن الراحل كان رجل دولة من الطراز الرفيع الذي حافظ على دماء أبنائه ولم يطمع في السلطة وترك الكرسي، حفاظا على دماء أبنائه وشعبه، ولم يأمر يوما بضرب المتظاهرين الذين خرجوا عليه في الـ25 من يناير ولم يهرب من البلد وحافظ على بلده وتنحى في صمت.

وأضاف «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك انصاع لطلبات المصريين وتنحى عن الحكم وقال إنه حريص على دماء جميع المصريين وتعامل بإنسانية شديدة مع المتظاهرين.

وأوضح أن الرئيس الأسبق مبارك لم يخن بلده يومًا ما لأنه قائد عسكري وضع روحه على كفه في أعظم المعارك، ولأنه باختصار يعشق تراب مصر، والدليل على ذلك أنه قال مرارًا وتكرارًا أنه سيموت ويُدفن في أرض مصر الطاهرة وهذا أكبر دليل على عشقه لهذا البلد.