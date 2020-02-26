شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار بالسيدة زينب بعد انهياره جزئيا بسبب الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة حى السيدة زينب جنوب القاهرة، عقار آيل للسقوط، بعد انهياره بشكل جزئى، بسبب الأمطار التى تعرضت لها العاصمة أول أمس، وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، أن العقار كان صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض عام 2015، موضحا أن العقار رقم 1 زقاق أبى ربيع من عطفة الروبى حارة المصبغة شياخة طولون، حيث انهار أجزاء من الجانب الأيمن للعقار بالدورين الثانى والثالت جراء سقوط الأمطار وأصبح يمثل خطورة داهمة على الأرواح والعقارات المجاورة وبالبحث تبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض.

وتابع رئيس الحى فى بيان، إنه على الفور تم إزالة الخطورة مع الإخلاء الفورى للسكان برقم 28 لسنة 2015 وتم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض حفاظا على الأرواح والممتلكات والعقارات المجاورة، وتم التنفيذ عن طريق الحى والمختصين بالإدارة الهندسية المنسق العام للاداره الهندسيه و مشرفى المربعات.

وفى سياق آخر طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية حتى يشعر المواطن الذى هو أهم اهتمامات الدولة بالخدمات التي تقدمها له كالرصف والإنارة والنظافة .

وشدد المحافظ على مسئولي الإيرادات بالمحافظة والأحياء بتحصيل حق الدولة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها كما حذر المتقاعسين عن دفع حقوق المحافظة بفسخ عقودهم.

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ووجه المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى اليوم، رؤساء الأحياء بسرعة حصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيبس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين .

وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة تجميل الميادين كما شدد على مدير مديرية التموين بمراقبة الأسعار فى الأسواق لحماية المواطن من جشع التجار مشيرا إلى وجود تراجع في الأسعار نتيجة تدخل الدولة بإقامة منافذ القوات المسلحة والشرطة .

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات المختلفة التى تساهم فى رفع المستوى المعيشى للمواطن وتحقيق حياة كريمة .

كما أشار بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة وحل شكاوى المواطنين .