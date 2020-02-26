شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: حصلوا المخالفات لتعظيم الإيرادات لتغطية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة داخل العاصمة، وعلى المحافظة تعظيم مواردها لتغطية تلك النفقات، مشددًا على رؤساء الأحياء بالمحافظة بضرورة العمل على تحصيل مبالغ مادية من المخالفين لتغطية المشروعات التي تتم داخل المحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقد اليوم الأربعاء بديوان محافظة القاهرة: "محتاجين فلوس ولازم نشد حيلنا شوية، محافظتنا تمتلك أعلى الموارد، ولابد أن يكون هناك تنظيم وقاعدة بيانات منظمة لتحصيل المبالغ المتأخرة".

وتابع محافظ القاهرة: العاصمة تعمل على ملفين مهمين، وهما تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء الأحياء بالإسراع في تنفيذ إجراءات التصالح في البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وفقًا للقانون .

وقال اللواء خالد عبد العال إن المحافظة بذلت مجهودًا كبيرًا لرفع آثار الأمطار، التي شهدتها المحافظة منذ يومين، كما وجه الشكر لرؤساء الأحياء ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، على ما بذلوه خلال الأيام الماضية لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

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وأبدى محافظ القاهرة، استياءه من الشكل المحيط بمنافذ البيع المنتشرة في الشوارع والأحياء، مؤكدًا أنها لا تليق بالعاصمة، مشيرًا إلى أن العاصمة تمتلك 1200 منفذ لبيع المنتجات مقسمة على القوات المسلحة والمحافظة ووزارة التموين، مشددًا على النواب ورؤساء الأحياء بالاهتمام بالمظهر الحضاري المحيط بهم.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين ورؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق ومراقبة الأسعار لمنع استغلال التجار للمواطنين مرة أخرى.

وفي نفس السياق وجه محافظ القاهرة قيادات المحافظة بالاهتمام بالشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم، موجهًا نوابه الأربعة للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية رؤساء الأحياء، بتسهيل خدمات المواطنين، قائلًا: "إحنا موجدين هنا لخدمة المواطن فقط".