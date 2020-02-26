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نص قرار الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين بسمالوط للاقتراع على المقعد الخالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 13 لسنة 2020 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا، والذى تضمن دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن تلك الدائرة.

وتضمن القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم، أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

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وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 26 و27 أبريل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 4 مايو القادم.

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يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن الدعوة إلى إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بمركز غرب سمالوط بمحافظة المنيا لخلو المقعد بمجلس النواب لوفاة شاغله.

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وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه تلقى كتاب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير الجاري بشأن خلو مقعد لوفاة شاغله عن الدائرة الثالثة بمركز سمالوط بالمنيا، وهو النائب علي الكيال - مستقل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المادة 25 من قانون مجلس النواب تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

 

 

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