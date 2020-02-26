شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: 21 طلقة فى وداع الرئيس الأسبق من مسجد المشير.. السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية.. قيادات الدولة تقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد وعلى رأسهم جمال وعلاء والسيدة «سوزان مبارك». واقرأ أيضا.. الحكومة تقرر شراء احتياجات الوقاية من «كورونا».. وتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الحكومة تقرر شراء احتياجات الوقاية من «كورونا».. وتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام "التعليم" تعلن الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة وتطلق حوارا مجتمعيا حوله.. نائب وزير التعليم: مناقشة الجدول مع اتحاد طلاب مدارس مصر.. ومصادر: ترتيب المواد يستهدف راحة الطلاب مصر تؤكد تمسكها بمسار التفاوض حول «سد النهضة» مصر تؤكد تمسكها بمسار التفاوض حول «سد النهضة» رسميا.. إدارة الصيدلة تنفصل عن «الصحة» وتنضم لـ«هيئة الدواء».. «الهيئة» تتولى ملف الدواء فى مصر أسوة بدول العالم المتقدم.. ورئيسها يستلم اللائحة التنفيذية Advertisements إلغاء الحجز على عملاء الضرائب حال التقدم بطلبات تصالح.. المصلحة تضع إجراءات جديدة للتعامل مع العملاء.. وسداد 10 % من قيمة التنازع شرط فك الحظر إلغاء الحجز على عملاء الضرائب حال التقدم بطلبات تصالح.. المصلحة تضع إجراءات جديدة للتعامل مع العملاء.. وسداد 10 % من قيمة التنازع شرط فك الحظر التعاقد مع شركة فرنسية لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق كارتيرون يضع سيناريو الزمالك لمواجهة الترجى غدا كارتيرون يضع سيناريو الزمالك لمواجهة الترجى غدا حظر أغانى المهرجانات داخل حرم 3 جامعات تخصيص 5 قطع أراض لإقامة جامعات تكنولوجية فى 5 مدن جديدة تخصيص 5 قطع أراض لإقامة جامعات تكنولوجية فى 5 مدن جديدة



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