شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لمقبرة مبارك بعد دفنه.. ومواطنون يلتقطون صورا تذكارية بجوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، ونقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى مثواه الأخير، وبمقابر العائلة بمصر الجديدة ودفنه، قام عدد من المواطنين بالتقاط الصور التذكارية من أمام المقبرة، تخليدًا لتلك اللحظة.

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