شكرا لقرائتكم خبر عن عمر علاء مبارك: "الله يرحمك يا جدى.. مع محمد أخويا فى الجنة إن شاء الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر علاء مبارك، صورا قديمة للرئيس الأسبق مبارك برفقة حفيده الراحل محمد علاء الذى توفى في سن صغيرة بعد معاناة من المرض، وعلق عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:"مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".



عمر علاء مبارك

يشار إلى أنه مايو عام 2009، تلقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خبرا سيئا ومحزنا بوفاة حفيده محمد علاء مبارك، والذى كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما، إصابته بمرض نُقِل على إثره إلى المستشفى، لينقل إلى قسم المخ والأعصاب، ولكنه لقى ربه.



مبارك وحفيده محمد علاء

وفاة محمد علاء مبارك، كان لها تأثير سلبى على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، حيث تأثر بشكل كبيرة، لدرجة أنه كان بداية لمرض، الأمر الذى استلزم سفره إلى أوروبا أكثر من مرة للعلاج، وأجرى أكثر من جراحة.

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.