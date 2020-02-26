شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية على مقعد سمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، إجراء الانتخابات على مقعد واحد وفق الجدول المرفق.





وشمل الجدول الزمنى فتح باب الترشح اعتبارا من 3 مارس وحتى 7 مارس، بمحكمة المنيا الابتدائية، يليها إعلان مشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتتشر التنازلات في 23 مارس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى للانتخابات فى الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلى لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 5 و6 أبريل.

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وحدد الجدول موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددى للأصوات، والفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 12 أبريل.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 13 أبريل، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 13 و14 أبريل، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 15 وختى 24 أبريل.





وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 25 أبريل، في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو القادم.