عبر "إنستجرام".. حفيد مبارك ينعيه: "مع محمد في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، صورة تجمع الرئيس الأسبق مع شقيقه محمد علاء.

وكتب عمر مبارك، عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم الأربعاء: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

ويظهر في الصورة مبارك جالسًا بجواره حفيده محمد علاء مبارك الذي وافته المنيه في سن صغيرة.

وقبل نحو 11 عاما، توفي محمد علاء مبارك في مايو عام 2009، وكان يبلغ من العمر وقتها 12 عامًا.

Advertisements

وأدى المئات، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".