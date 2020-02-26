من المستشفى للمسجد والقبر.. 100 صورة من جنازة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

تصوير- كريم أحمد وفريد قطب وعلاء أحمد وهاني رجب:

وصل جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، عصر الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بشارع كلية البنات بمصر الجديدة.

شارك في جنازته العسكرية من مسجد المشير طنطاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من قيادات ورجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبعض سفراء الدول العربية.

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وتجمع العشرات من أنصار مبارك، بالقرب من محيط مقابر أسرة الرئيس الأسبق، وبمجرد هبوط الطائرة رددوا هتافات: "لا إله إلا الله.. حسني مبارك حبيب الله.. تحيا مصر"، رافعين صورا للرئيس الراحل.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مقابر أسرة الرئيس الراحل، وفرضت كردونا أمنيا حول تجمع أنصار الرئيس مبارك، لعدم تعطل حركة المرور.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت "مبارك" الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.