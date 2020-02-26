بحضور السيسي.. الرئاسة تنشر 10 صور من جنازة مبارك العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 10 صور من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم الأربعاء، للرئيس الراحل حسني مبارك.

حرص الرئيس السيسي على تقديم العزاء لأسرة مبارك، وعلى رأسهم علاء وجمال مبارك، والسيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق.

شارك في الجنازة العسكرية من مسجد المشير طنطاوي، عدد كبير من قيادات ورجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبعض سفراء الدول العربية.