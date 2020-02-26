محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء، بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ٩١ عاما. وذكر المجلس - في بيان اليوم الأربعاء - أن مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قومي حقوق الإنسان" ينعي مبارك: قائدًا وبطلًا عسكرياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.