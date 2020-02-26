"الطيب" يؤكد استعداد الأزهر للتعاون مع جامعة هارفارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن جامعة الأزهر تعد أحد أهم قلاع العلم في مصر والعالم، حيث يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام، مؤكدًا استعداد جامعة الأزهر للتعاون مع جامعة هارفارد؛ بما يسهم في رفع الوعي بأحدث المستجدات في المجال الطبي، وخلق كوادر قادرة على تحقيق الخطط المستقبلية في مجال الطب والعلوم المعاصرة.

وقال الأزهر في بيان اليوم، إن الإمام الأكبر، استقبل في مكتبه بمشيخة الأزهر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أجاى سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد.

وأوضح الإمام الأكبر أن تاريخ البعثات التعليمية المصرية لدراسة الطب في أوروبا بدأت من الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر يسعى للانفتاح على كافة المؤسسات التعليمية الكبرى في أوروبا خاصة في المجالات العملية والتطبيقية، مشيدًا ببرنامج التعاون والتدريب الذي ستقوم بموجبه جامعة هارفارد بتدريب الأطباء المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.

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من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، إن التعاون مع جامعة هارفارد سيسهم في إصلاح النظام الصحي في مصر، وتدريب وإعداد كوادر طبية متميزة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف وزارة الصحة، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

في غضون ذلك، أعرب الدكتور أجاي سنج، عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد، عن سعادته البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر بصفته أكبر رمز ديني في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص جامعة هارفارد على التعاون مع جامعة الأزهر بما يسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة.

وخلال اللقاء، أهدى فضيلة الإمام الأكبر، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلته مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.