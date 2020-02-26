ملك البحرين يُعزي السيسي هاتفياً في وفاة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء الأربعاء، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، وصل ظهر الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بشارع كلية البنات بمصر الجديدة.
وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.
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