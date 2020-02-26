لميس الحديدي بعد جنازة مبارك: "مع السلامة.. رد الله لك اعتبارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي، تشييع جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك، اليوم الأربعاء، إغلاقًا لفصل من فصول التاريخ "بنجاحاته وإخفاقاته".

وقالت الحديدي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم: "مشاعر مختلطة.. فاليوم يغلق فصل من فصول التاريخ، بنجاحاته وإخفاقاته، بانتصاراته وثوراته".

وأضافت: "أشاهد رجال مبارك يمشون خلفه ترى فيم يفكرون؟ شكرًا للدولة المصرية على التكريم رفعتم رأسنا.. فهذا هو التحضر".

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وتابعت الحديدي: "أما الرئيس مبارك فقد رد الله لك اعتبارك ولو بعد حين.. مع السلامة".

وكان جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، وصل ظهر الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بكلية البنات بمصر الجديدة.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.