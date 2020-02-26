جولة في علوم الآثار والمتاحف.. دورة تدريبية بمتحف رشيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:
ينظم متحف رشيد الوطني، الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع مركز حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "جولة في علوم الآثار والمتاحف 2" في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ١٠ مارس.
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الدورة تأتي ضمن خطة القطاع للعمل على خلق كوادر شابة مدربة على أحدث ما توصلت إليه علوم الآثار والمتاحف والإرشاد السياحي؛ حيث أنها تستهدف طلاب وخريجي كليات الآثار والإرشاد السياحي المختلفة.
وأوضح سعيد رخا مدير عام المتحف، أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن جلسة افتتاحية بحضور نخبة من علماء الآثار وأساتذة الجامعات، وعدد من المحاضرات الميدانية للمتدربين في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بمدينة رشيد والإسكندرية والقاهرة ودمنهور، وذلك طبقا لجدول زمني.
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