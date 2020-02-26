"السيارة تحطمت".. مصرع سائق في حادث أعلى دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
توفي سائق، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى أعلى طريق دائري المعادي.
وتلقت غرفة نجدة مرور القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث أعلى طريق دائري المعادي أسفر عن مصرع سائق.
وانتقلت "أوناش" على الفور لرفع آثار الحادث، وسيارة إسعاف في محاولة لنجدة المصابين.
وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، إن جارِ حصر أعداد المصابين، والاتصال بأسرهم.
وأوضح أن المعاينة الأولية تبين منها تحطم واجهة السيارة بأكملها، ووفاة السائق داخل السيارة.
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