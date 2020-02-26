جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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