بالفيديو.. مكتب المكافحة يداهم مصنعا يديره شقيقان لتصنيع الإستروكس في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة مداهمة مصنعا يدره عدد من الأشخاص في مجال تصنيع مخدر الإستروكس بالقليوبية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، تخصصا في الاتجار بمخدر الإستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.

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عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، وبحوزتهما "14 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، كيلو جرام لبودرة مخدر الفودو، 25 جرام لمخدر الهيروين، 90 قرص مخدر، 3 لتر لمادة الأسيتون، نصف لتر لمادة الكيتامين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، ميزان حساس، خلاط كهربائي – أواني وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة".

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق..