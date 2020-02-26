إنشاء مكتب ترجمة رسمية في محكمة استئناف القاهرة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي بوسط البلد. ووفق القرار رقم 1537 لسنة 2020، فيتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة علي اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة. Advertisements جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية.

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