بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (3 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (3 قطع أسلحة بيضاء- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة دراجات نارية.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.