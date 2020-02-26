أخبار مصر | السياحة والآثار: مد تخفيض الدخول لمتاحف ومواقع الصعيد خلال شهر يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: مد تخفيض الدخول لمتاحف ومواقع الصعيد خلال شهر يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن يشمل شهر يونيو نسبة التخفيض التي أقرها المجلس من قبل على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر و أسوان، خلال شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك بناء علي طلب و رغبة المستثمرين في محافظة الأقصر، ومبادرة "صيف في الصعيد" التي اطلقتها وزارة السياحة والاثار لدعم و تنشيط حركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.

حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة. و بهذا القرار ستمنح نسبة التخفيض خلال شهر يونية و بولية و اغسطس من عامي 2020 و 2021.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعه السابق أواخر شهر يناير الماضي، كان قد اتخذ عدد من القرارات عدد من القرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف و هي منح تخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

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كما قرر فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال ايام، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.

إضافة إلى البدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وقد جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي و خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.