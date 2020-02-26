أخبار مصر | السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتعزية فى وفاة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين للتعزية فى وفاة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر اليوم الأربعاء، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظهر الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.